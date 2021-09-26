Son dakika: Kağıthane'de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kağıthane'de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... - Kağıthane'de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu Talihsiz kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Kağıthane'de evlilik hazırlığında olduğu bekçi tarafından silahla öldürülen 35 yaşındaki kadının cenazesi adli tıptan alındı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - - Kağıthane'de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu

Talihsiz kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Kağıthane'de evlilik hazırlığında olduğu bekçi tarafından silahla öldürülen 35 yaşındaki kadının cenazesi adli tıptan alındı. Cenazeyi alan yakınları, talihsiz kadının 5 yaşında bir çocuğu olduğunu kaydederek, zanlıya tepki gösterdiler.

Kağıthane'de dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş, evlilik hazırlığında olduğu Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi ile buluşmuştu. Aralarında çıkan tartışma sonucu silahını çeken bekçi, Nurgül Altıntaş'a otomobil içerisinde 3 el ateş etmişti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden talihsiz kadının cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

"İçimiz yanıyor"

Adli Tıp Kurumu önünde açıklamada bulunan öldürülen kadının yakınlarından Gülağa Sarı, tarifsiz bir acı yaşadıklarını belirterek, "Şu an konuşacak durumda değiliz. Canımızı yaktı, bir de devlet görevlisi her şeyden önce. Saat 20.00'de evden çıkıyor, Kağıthane'de bir parkta görüşmeye gidiyor. Parkta konuşuyorlar, aralarında ne geçti bilmiyoruz. Silahını çekip kıza kurşun sıkıyor. Hastaneden aradılar annesini, şeker hastası olduğu için öyle bir durum olduğunu sandık. Gittiğimizde vakanın farklı olduğunu öğrendik. Benim tek dileğim var, o 5 yaşında bir çocuğu öksüz bıraktı, dilerim Allah'tan onun bütün ailesi öksüz kalsın. Çekilecek bir dert değil. Kadın cinayetlerine dur denmesi gerekiyor. Bunu yapanların hak ettiği cezaları alması gerekiyor" dedi.

Nurgül Altıntaş, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Son dakika: Kağıthane'de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu

Son dakika: Kağıthane'de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu

Son dakika: Kağıthane'de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu

Son dakika: Kağıthane'de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu
İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Sevgililerin tartışması cinayetle bitti! Kiralık araçta kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Sevgililerin tartışması cinayetle bitti! Kiralık araçta kız arkadaşına kurşun yağdırdı

 Kağıthane'de otomobilde kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Kağıthane'de otomobilde kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Derya Uluğ Kerem Kamışlı
Spor Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu Bülent Uygun Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Angela Merkel Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Kağıthane'de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 16:01:50. #1.11#