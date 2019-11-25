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Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu

İlk defa kafes dövüşüne çıkan ancak rakibine 32 saniyede yenilen Sabriye Şengül canlı yayında "Rakibime değil hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

25.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:46
Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül,

Survivor yarışmasıyla tanınan , tarihte ilk kadın Türk MMA dövüşçüsü olarak çıktığı kafes dövüşünün 32. saniyesinde rakibine yenildi. Şengül, Bellator Londra'da ayağının kaymasıyla düştü ve rakibi tarafından üst üste yumruklara maruz kaldı. Milli sporcu, katıldığı canlı yayında "Ben rakibime yenilmedim, hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"HIRSIMA YENİLDİM"

MMA'ye katılan ilk Türk sporcu olarak göğsümüzü kabartan Sabriye Şengül, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Maç sırasında yaşadıklarını anlatan Sabriye, "Yapmamam gerken hamleleri yaptım, hocamı dinlemedim, hırsıma yenildim" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

"SPORCUNUZA SAHİP ÇIKIN"

Rakibinin MMA'da oldukça tecrübeli olduğunu dile getiren milli sporcu, daha önce kafes dövüşüne çıkmadığını yenilse bile bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyerek hakkında yapılan "32 saniyede nakavt oldu" yorumlarına kırıldığını ifade etti. Şengül, "Sporcunuza sahip çıkın, düşene bir de siz vurmayın. Hatamı anladım ve ben bir dahaki karşılamada yenilmeyeceğim" dedi.

MAÇTAN SONRA KİMSEYLE KONUŞMADI

Maçtan sonra kimseyle konuşmadığını söyleyen ünlü sporcu, gelecek maçlar için daha sıkı hazırlanacağını ve gelen kötü yorumların onu daha da motive ettiğini söyledi.


Haber Videosu: Milli sporcu Sabriye Şengül, yenilmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı!
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HABER YORUMLARI (22)

  • RACO:
    futbolcusu yeteneksiz 8 tane yiyip arkasına baka baka geri geliyo, sporcusu yeteneksiz 32 saniyede yerden yere vuruyolar ama burda hala krallar gibi aslanlar kaplanlar ve milyonlarla oynuyolar ne garip anlaşılmaz bi ülkeyiz demi:))))))
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  • RACO:
    öyle adada deniz kenarında dedikodu yapmaya benzemez bu işler sabriye, bu memleketin adamı zaten boş dışardaki halleri ortada anlamadığım böyle yeteneksiz insanlar nasıl trilyonlarla oynuyo hala çözemedim:))))
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  • MİLLİ SPORCU:
    Parayı basıp rakip satın almazlarsa bu kız tek bir maçı nakavt olmadan bitiremez. Mutlaka maç satın alacaklar nokta.
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  • HAYATİ:
    ya bu kız survıvorda da böyleydi ikinci defa geldi kafası calısmıyor işte bu nasıl buralarda dövüşüyor hayret dogrusu
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  • OĞUZHAN EROĞLU:
    Rakibinin sabriye yi yendikten sonra ki sevinci bana gore ne kadar buyuk bir basari kazandiginin farkinda oldugunu gosteriyor.Survivordaki durusunu bende hic begenmedim.Ama bir sporcu olarak cok basarili bu basarisini MMA de gostermeside yakindir.
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  • ALİ:
    ayağı kaymadı çok sert bir sağ kroşe aldı kendini yerde buldu daha sonra toparlanamadı. gerçeği konuşalım.
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