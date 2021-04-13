Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor

Artan vaka ve vefat sayılarının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı işletmelerin geleceği ile ilgili de konuştu. Buna göre; yeme-içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.