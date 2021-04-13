Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor
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Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Artan vaka ve vefat sayılarının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı işletmelerin geleceği ile ilgili de konuştu. Buna göre; yeme-içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı.

Buna göre; yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

LOKANTALARDA PAKET SERVİS VE GEL-AL SİSTEMİ

Restoran ve lokantalar Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al sistemiyle çalışacak.

DÜĞÜN, KINA GİBİ ORGANİZASYONLAR BAYRAM SONUNA ERTELENDİ

Düğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılar ile kapalı alanda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

ALINAN DİĞER TEDBİRLER

  • Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
  • Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
  • 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.
  • Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
  • Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.
  • Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
  • Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
  • Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.
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Servet Uzun
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:17:42. #1.16#
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