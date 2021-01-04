Kadro dışı kalacağı konuşulan Trabzonsporlu Afobe, sosyal medyadan "Trabzonspor" yazısını kaldırdı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un, Premier Lig temsilcisi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Benik Afobe'den kafa karıştıran bir hamle geldi.

27 yaşındaki futbolcu, kişisel sosyal medya hesabında bulunan Trabzonspor formalı profil fotoğrafını değiştirdi. Benik Afobe ayrıca 'hakkında' kısmında yer alan Trabzonspor yazısını da kaldırdı.

KADRO DIŞI İDDİALARI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullan Avcı'nın raporu doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'yi kadro dışı bırakan yönetimin, 3 oyuncuyu daha göndermeyi planladığı öne sürülmüştü.

Yerel basında yer alan habere göre; Djaniny Semedo, Benik Afobe ve Gaston Campi'nin kadro dışı bırakılacağı iddia edilmişti. Gaston Campi'nin yönetime, takımdan ayrılmak istediğini bildirdiği, Benik Afobe ile Djaniny Semedo'nun ise sakatlıklarının geçmesinin ardından kadro dışı kararının kendilerine iletileceği ifade edilmişti.