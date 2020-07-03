Kadir İnanır sokağa maskesiz mi çıktı? Kadir İnanır maskesiz görüntülenmesi konusunda ne dedi?
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Kadir İnanır sokağa maskesiz mi çıktı? Kadir İnanır maskesiz görüntülenmesi konusunda ne dedi?

Maskesiz görüntülenen usta oyuncu Kadir İnanır, konu hakkında açıklama yaptı. Peki, Kadir İnanır maskesiz görüntülenmesi konusunda ne dedi? Kadir İnanır sokağa maskesiz mi çıktı?

Kadir İnanır sokağa maskesiz mi çıktı? Kadir İnanır maskesiz görüntülenmesi konusunda ne dedi?
03.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:38

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Maskesiz görüntülenmesiyle ilgili de konuşan Kadir İnanır, konu hakkında düşüncelerini aktardı Peki, Kadir İnanır sokağa maskesiz mi çıktı? Kadir İnanır maskesiz görüntülenmesi konusunda ne dedi?

KADİR İNANIR MASKESİZ GÖRÜNTÜLENMESİ KONUSUNDA NE DEDİ?

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden 71 yaşındaki Kadir İnanır, önceki gün Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yakın dostlarıyla yemek yiyen İnanır, geçtiğimiz günlerde maskesiz görüntülenmesiyle ilgili de konuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre: Evine gitmek üzere aracını bekleyen İnanır, bu esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Geçtiğimiz hafta maskesiz yakalandığı için sosyal medyada linç edildiğini ama tedbirlere harfiyen uyduğunu söyleyen İnanır, "Bir restorandan çıkmıştık, maske elimde kapıdan çıkınca takarım diye düşünüyordum, bir baktım gazeteciler patır patır çekiyor. Takmaya fırsatım olmadı, yanlış anlaşıldım" dedi.

Özellikle göz önünde olan sanatçıların tedbirlere uyma konusunda daha dikkatli olması gerektiğinden bahseden usta oyuncu, "Bizi insanlar takip ediyor, örnek alıyor. Bizler kurallara uyacağız ki onlarda örnek alsın" ifadelerini kullandı.

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