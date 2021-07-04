Kadir Has Stadı 15 bin taraftar ağırlayacak
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Kadir Has Stadı 15 bin taraftar ağırlayacak

Kadir Has Stadı 15 bin taraftar ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Kadir Has Stadı'nın 2021-2022 futbol sezonunda bir maçta ne kadar seyirci alabileceği netleşti.

Kayseri Kadir Has Stadı'nın 2021-2022 futbol sezonunda bir maçta ne kadar seyirci alabileceği netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig maçlarının seyircili oynanması kararını kamuoyu ile paylaştı. Kontrollü ve sosyal mesafenin korunarak müsabakaların izlenmesine karar verilirken Kayserispor'un maçlarını oynayacağı Kadir Has Stadı'na kaç bin taraftarın gireceği de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kayserispor kayıtlarında 32.864 kapasiteli görünen Kayseri Kadir Has Stadı'na yapılan protokol gereğince 28.000 biletli taraftar alınabiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına göre yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacağı göz önüne alındığında yeni sezonda en fazla 14.000 taraftar tribünlere alınabilecek. TFF kararınca localara tam kapasite seyirci alınabilecek. Hal böyle olunca Kayserispor'un müsabakalarını oynadığı Kadir Has Stadı'nda bulunan 52 locaya da en fazla 600 seyirci girebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, son yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tam kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermişti. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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