Kadınların kredi başvuruları daha kolay onaylanıyor
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Kadınların kredi başvuruları daha kolay onaylanıyor

08.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:29
Kadınların kredi başvuruları daha kolay onaylanıyor

Kredi başvurularında kadınların yüzde 20 ile erkeklere göre daha düşük seviyede seyrettiğini ifade eden Alper Özata, "Ancak kadınların başvuruları daha kolay kabul görüyor" dedi.

Kredi başvurularında kadınların yüzde 20 ile erkeklere göre daha düşük seviyede seyrettiğini ifade eden Alper Özata, "Ancak kadınların başvuruları daha kolay kabul görüyor" dedi.

Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde bankaların kapısını daha sık çalmaya başladı. Bugün Türkiye'de kredi kullananların sayısı 35 milyon kişiye ulaşmış durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporlarına göre Türkiye'de finansal hizmetlere ulaşan kişi sayısı Avrupa'nın gerisinde. Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO'su Alper Özata, vatandaşların krediye ulaşamamasında en büyük sorunun bilinçsiz başvurulardan kaynakladığını belirtti.

Profile göre kredi

Bankaların kredi verebilmesinde en büyük etkenin kredi skoru olduğunu ifade eden Alper Özata, "Kişinin skorunu her detay etkileyebiliyor. Bilinçsizce yapılan kredi başvuruları bile krediye ulaşımı zora sokuyor. Burada biz devreye giriyoruz. Öncelikle kişinin profilini alıyoruz. Geliri ne kadar? Kullanmış olduğu kredi varsa, bunun ödemeleri ne kadar? Bu taksitlerin gelirine oranı ne? Hangi bankadan ne kadar kredi çekebilir? Tüm bunları analiz ettikten sonra doğru yönlendirmeyi yapıyoruz. Böylece kişinin kapı kapı bankaları dolaşmasına gerek kalmıyor. Bir nevi anahtar teslim kredi kullanım işine imza atıyoruz" dedi.

"Kadınlara daha kolay kredi çıkıyor"

Kredi başvurularında kadınların yüzde 20 ile erkeklere göre daha düşük seviyede seyrettiğini ifade eden Özata, "Ancak kadınların başvuruları daha kolay kabul görüyor" dedi.

Birçok insan ev hanımlarının kredi kullanamayacaklarını düşündüğünü aktaran Özata, "Geçmişte bir çalışma hayatı olan, zamanında sigortası yapılmış ve geliri görünen bir ev hanımına kredi çok daha kolay onaylanıyor. Nihayetinde bir skor oluşuyor. Pandemi döneminde ev hanımları eşlerine kredi kullanarak destek oldu. Birçok başvuru aldık. Zamanında iş hayatında çalışmış olan ev hanımları, pandemi döneminde kredi kullanarak eşlerine destek oldu" şeklinde konuştu.

Ortalama 50 bin TL

Kredi müşterilerinin ortalama 50 bin TL kredi kullandıklarını söyleyen Hiperaktif kredi Danışmanlık Tahsis ve Operasyon Müdür Ozan Uzun, "5 bin TL'de kullanan var, 100 bin TL'de. Ortalama 50 bin TL civarında seyrediyor. Şirketlerden son dönemde daha fazla talep geliyor. Malum pandemi nedeniyle krediye ulaşmaları zorlaştı. Birçok kişi ve şirkete bu zor dönemde ihtiyaçlarını karşılamaları için destek oluyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kadınların kredi başvuruları daha kolay onaylanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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