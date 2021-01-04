Kadınlara yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluştan kovulan Melih Şendil, D Smart'la anlaştı
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Kadınlara yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluştan kovulan Melih Şendil, D Smart'la anlaştı

04.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:48
Kadınlara yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluştan kovulan Melih Şendil, D Smart'la anlaştı

Canlı yayındaki "Kadınlar futbolda olmamalı" sözleri sonrasında gelen tepkilerin ardından beIN Sports'taki görevine son verilen spor spiker Melih Şendil, D Smart ile anlaşma sağladı.

"Kadınlar futbolda olmamalı" sözleri sonrasında gelen tepkilerin ardından beIN Sports'taki görevine son verilen spiker Melih Şendil'in ekranlara dönüyor.

Cinsiyetçi söylemlerine gelen kamuoyu tepkisinin ardından 12 Ağustos'ta Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ile yolları ayrılan ünlü spiker, D Smart ile anlaştı.

Kadınlara yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluştan kovulan Melih Şendil, D Smart'la anlaştı

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Melih Şendil, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid ve Manchester City maçının ardından yayınlanan 8 Ağustos tarihli programda, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki, mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama şahsen benim düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" dedikten sonra büyük tepki çekmişti. Şendil'e sadece kamuoyu değil, kanalda birlikte çalıştığı kadın spikerler de tepki göstermişti.

Şendil, kendisine yönelik tepkilerin ardından özür dileyerek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cinsiyet ayrımcılığına her zaman kati bir şekilde karşı çıkan beIN SPORTS ailesinin yani sıra, başta tüm kadınlardan ve izleyicilerimizden dün akşamki 'Maç Sonu' programında yaptığım niyetimi asan yorumlar nedeniyle kırgın olan saygın halkımızdan içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Yayıncı kuruluşun kendisiyle yollarını ayırdıktan sonra açıklama yapan Şendil "Toplam 29 yıl, yayıncı kuruluşta çeyrek asır sonra mesleğe kendi isteğimle veda ediyorum. Kendi aldığım emeklilik kararım söz konusudur" sözleriyle mesleğe veda ettiğini duyurmuştu.

Haber Yorumları (1)
MEHMET: adam haklı ama
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