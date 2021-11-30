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Kadınlar Haliliye ile meslek öğreniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kadınlar Haliliye ile meslek öğreniyor

Haliliye Belediyesi tarafından Sırrın Millet Evinde açılan kurslara katılan kadınlar, meslek sahibi oluyor.

Haliliye Belediyesi tarafından Sırrın Millet Evinde açılan kurslara katılan kadınlar, meslek sahibi oluyor. Birçok meslek uzman eğitmenler tarafından öğretilirken, kursiyerler sağladığı imkan dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Millet Evleri ve Kadın Destek Merkezlerinde açılan meslek edindirme kursları devam ediyor. Bu kapsamda, Sırrın Mahallesinde bulunan Sırrın Millet Evinde el sanatları, dikiş nakış ve kuaför kursları, alanında uzman eğitmenlerden tarafından kursiyerlere öğretiliyor. Aldıkları eğitimlerle meslek öğrenen kadınlar, boş zamanlarını ise bu faaliyetlerle değerlendiriyor.

Hafta içi saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında verilen eğitimlere katılan ve başarılı olan kursiyerlere ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Dikiş nakış, el sanatları, kuaför, kreş ve bilgisayar kurs kayıtlarının devam ettiği belirtilirken, kursiyerler kendilerine sağlanan bu imkan dolayısıyla Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kadınlar Haliliye ile meslek öğreniyor

Kadınlar Haliliye ile meslek öğreniyor

Kadınlar Haliliye ile meslek öğreniyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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