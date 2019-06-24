Kadınlar Dünya Kupası raporu: İkinci turlarda ikinci gün

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Kupada ilk çeyrek finalistler dün belli oldu. Günün ilk maçında Almanya, Nijerya karşısında 3-0 kazanırken aslında skor tabelasının gösterdiğinden daha fazla zorlandı. İlk dakikalarda rakibinin baskı kurmasını engelleyen Afrikalılar, 20-30. dakikalar arasında iki gol yemekten yine de kurtulamadı. İkinci yarıda oyunu dengeleyen ve gol fırsatları da yakalayan Nijerya, bunları değerlendiremeyince bir futbol klasiği tecelli etti ve Almanya, Schüller’le üçüncü golü buldu. Çeyrek finalde İsveç-Kanada galibiyle oynayacak Almanya, beklenenden zor bir maç oynamasına rağmen disiplinli oyunuyla iyi işaretler verdi. Almanların en büyük avantajı ise eşleşmenin nispeten kolay tarafında yer alması. Takım, ABD-Fransa-İngiltere üçlüsüyle finale kadar karşılaşmayacak.



Günün ikinci maçı ise beklendiği gibi nefes kesti. İki denk kuvvet Norveç ve Avustralya, birbiri karşısında defalarca pozisyona girdiği maçta 1-1 berabere kalınca seri penaltı atışlarına gidildi. Bu atışların kahramanı, Norveç’in 39 yaşındaki kalecisi Ingrid Hjelmseth oldu. Avustralya’da ise maç boyu müthiş işler yapan Sam Kerr, penaltıdan yararlanamadı. Norveç, böylelikle İngiltere-Kamerun maçından gelecek rakibini beklemeye başladı.





Günün menüsü





Bugün yine iki çeyrek finalist daha belli olacak. TSİ 18.30’daki İngiltere-Kamerun maçı, Türkiye’deki izleyici için İstanbul seçimlerinin gölgesinde kalmaya aday maalesef. Zaten ikinci tur maçları arasında da en dengesiz eşleşme. Yine de Dünya Kupası büyük sürprizlerin kupasıdır. Kamerun için her şey çok güzel olur bakarsınız.



İkinci maç ise TSİ 22’de Fransa ile Brezilya arasında. Bu maç, hem zevkli geçmeye aday hem de seçim sonuçlarının -umarız bu kez kesin olarak- belirlendiği saatlerde oynanacak. Fransa maçın favorisi ancak karşısında kupanın en tecrübeli takımlarından biri var. Brezilya’nın yakın geçmişte, büyük takımları çok zorlamışlığı var. 2011’de penaltılara giden ABD maçının bir benzeri yaşanabilir.





Neye dikkat etmeli?





1990 Erkekler Dünya Kupası’nın yıldızı Kamerun’du. Kupaya Arjantin’i yenerek başlayan Yenilmez Aslanlar, çeyrek finale kadar yürürken karşılarında İngiltere’yi bulmuşlardı. Maçta 1-0 yenik duruma düşen Kamerun, Kundé ve Ekeke ile öne geçip 83. dakikaya yarı final gören ilk Afrika takımı olmaktan birkaç dakika uzakta olarak girdi. Ancak, bu dakikada İngiltere’ye çalınan çok tartışmalı penaltı, maçı uzatmaya götürdü. Uzatmada İngiltere’ye daha da tartışmalı bir penaltı çalındı ve İngiltere 3-2’yle tur atladı. Kamerun, ülke tarihinin en önemli maçını çok şaibeli bir şekilde kaybettiği İngiltere önünde kadınlarıyla dev bir sürpriz arayacak.





Ne umuyoruz?





Dünkü Norveç-Avustralya maçı gibi çekişmeli bir Fransa-Brezilya, Almanya-Nijerya maçındaki Nijerya gibi dirençli bir Kamerun…





Günün lüzumsuz bilgisi





İngiltere erkekler milli takım formasını 59 kez giyen Phil Neville, 1990-2007 yılları arasındaki kariyerinde hiç Dünya Kupası kadrosuna seçilemedi. İngiltere hocası Neville, kadrosundaki pek çok oyuncunun aksine ilk Dünya Kupası deneyimini yaşıyor.