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Kadınlar bir oldu, ilçenin ilk pastanesini açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kadınlar bir oldu, ilçenin ilk pastanesini açtı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde pastane olmayınca kadınlar bir araya gelerek ilçenin ilk pastanesini açtı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde pastane olmayınca kadınlar bir araya gelerek ilçenin ilk pastanesini açtı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde pastane olmaması, ihtiyaç halinde ise 26 km uzaklıktaki Suşehri ilçesine gidilmesi ilçedeki kadınları harekete geçirdi. Kolları sıvayan kadınlar Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da yönlendirmesi ile ilçede bir kadın kooperatifi kurdu. Sivas Valiliği öncülüğünde ilçe kaymakamlığının destekleri ile hayata geçen kooperatif Akıncılar ilçesine ilçenin ilk pastanesini kazandırdı.

"İlçede pastanenin eksikliğini hissediyorduk"

Pastaneyi ilçeye kazandıran ve kadın girişimciler adına görüşlerini dile getiren Akıncılar ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Meziyet Çelen, "Yedi arkadaşımız ile Sivas Valiliğimizin öncülüğünde, kaymakamlığımızın destekleri ile kooperatifimizi kurduk. Hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. İlçede pastanenin eksikliğini hissediyorduk ve ilk pastaneyi kadın girişimciler olarak açtık. Şu an yaptığımız imalathanede unlu mamullerimiz, pastamız, poğaçamız, böreğimiz ve daha çok sayıda ürünümüz mevcut. Ayrıca kadınlarımıza burada istihdam da sağlamış olduk. Pastanemize olan ilgi de bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Sosyal medya hesaplarından sipariş alıyorlar

Akıncılar ilçesinde yetişen doğal ürünleri de değerlendiren Akıncılar ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kiraz ve kayısı reçeli, konserve, turşu, hamur işleri gibi ürünleri de yaparak sosyal medya hesapları üzerinden sipariş de alıyor. - SİVAS

Kadınlar bir oldu, ilçenin ilk pastanesini açtı

Kadınlar bir oldu, ilçenin ilk pastanesini açtı

Kadınlar bir oldu, ilçenin ilk pastanesini açtı

Kadınlar bir oldu, ilçenin ilk pastanesini açtı

Kadınlar bir oldu, ilçenin ilk pastanesini açtı

Kadınlar bir oldu, ilçenin ilk pastanesini açtı

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