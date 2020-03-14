Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 80 - Fenerbahçe: 77
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.
14.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:11
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Galatasaray, müsabakadan 80-77'lik galibiyetle ayrıldı.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx, Umut Özgün Ergin xx
Galatasaray: Işıl Alben xx 4, Hartley xxxx 29, Meltem Yıldızhan xx 2, Tilbe Şenyürek xx 12, Stankovic xx 11, Macaulay xxx 16, Sinem xx 2, Şerife xx 4
Başantrenör: Efe Güven
Fenerbahçe: Olcay Çakır xx 4, Iagupova xxx 24, Zandalasini xx 11, Tuğçe Canıtez xx 3, Williams xxx 17, Ayşe xx 5, Gray xx 2, Stokes xx 9
Başantrenör: Victor Lapena
1. periyot: 18-18
Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)
5 faul: Hartley (Galatasaray)
(İHA)
Kaynak: İHA