Kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantısı düzenlendi
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Kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantısı düzenlendi

Kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantısı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2021 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Osman Varol'un yanı sıra protokol üyelerinin katıldığı toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini geliştirici faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar ile hayata geçirilecek projeler ele alındı. Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve kötü eylemleri engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıcılara sunulmuş olan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımına ilişkin çalışmaların daha etkin yapılmasının vurgulandığı toplantıda, İçişleri Bakanlığı ve Valilik tarafından yayımlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda kurumların işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması, atılacak olan adımlar ve koordinasyon gerektiren konular görüşülerek, çözümü noktasında kararlar alındı.

2021 yılında Ağrı Valiliği himayesinde, kurum ve kuruluşların iş birliğiyle uygulanan faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - AĞRI

Kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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