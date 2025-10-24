Bakan Göktaş, Kadın Girişimciliği Destekleme Programını Tanıttı

1) BAKAN GÖKTAŞ: YAŞLILARIMIZIN BİLGİ BİRİKİMİ SADECE GEÇMİŞİN DEĞİL, GELECEĞİN DE IŞIĞIDIR (4)

'STK'DA KADIN OLMAK' PROGRAMINA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri programı kapsamında 'STK'da Kadın Olmak' konulu programa katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Sivil toplum, toplumun vicdanı, dayanışmanın kalbidir. Her yere gönüllülük eliyle uzanan, toplumun nabzını en yakından tutan güçlü bir yapıdır. Bu yapının içinde yer alan kadınlar ise şefkatiyle, sezgisiyle ve adalet duygusuyla sivil toplumun ruhunu yaşatan en değerli aktörlerdir. Tarihimiz kadınların, vakıflar ve yardımlaşma ağları kurarak, toplumsal sorunlara çözüm üreterek, sivil inisiyatifin öncülüğünü yaptığı sayısız örnekle doludur. Yüzyıllar öncesinden bizlere miras kalan bu gelenek, bugün sizlerin emeği, gayreti, üstün fedakarlığı ile devam ediyor. Gönüllü faaliyetlerde, yardım kampanyalarında, vakıf ve dernek çalışmalarında kadın eli değen her işin daha da bereketlendiğini görüyoruz. Özellikle afet zamanlarında yaraları sarmak için ihtiyaç sahibinin yanına ilk koşanlar arasında kadınların var olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kadınların bu yapılardaki varlığı sadece bir temsil değil, aynı zamanda denge, duyarlılık ve kapsayıcılık demektir" dedi.

'7 BİN 532 KADIN GİRİŞİMCİYE E-TİCARET YOLUYLA SATIŞ YAPMALARINI SAĞLADIK'

Kadın girişimciliğini, istihdamını ve liderliğini destekleyen adımları, sivil toplumun dinamizmiyle buluşturmaya önem verdiklerini aktaran Göktaş, "8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturduğumuz Koordinasyon Kurullarıyla bu süreci yerelde daha kapsayıcı biçimde yürütüyoruz. Eğitim, mentörlük ve finansal destek programlarıyla her gün daha fazla kadının hayatına dokunuyoruz. Bunun yanı sıra bin 319 kadın kooperatifini her aşamada destekleyerek, daha güçlü ve sürdürülebilir yapılar haline getiriyoruz. Kadın girişimcilere ve kooperatiflere 'Proje Hazırlama Eğitimi' vererek kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmalarını sağladık. Bu kapsamda 3 bin 165 kadına ulaştık. Hepsiburada ile kurduğumuz iş birliğiyle 7 bin 532 kadın girişimciye e-ticaret yoluyla satış yapmalarını sağladıkö ifadelerini kullandı.