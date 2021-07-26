Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Çin maçındaki açıklamalarıyla tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu

Dün Tokyo Olimpiyatları'nda son şampiyon Çin'i 3-0 devirerek uluslararası spor kamuoyunu da şaşırtan Filelin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem'in yaptığı açıklamalar gündem oldu. Eda'nın sade üslubu, kendinden emin duruşu ve genç sporcular hakkında kullandığı ifadeler büyük takdir gördü. Eda, bir anda Türkiye'nin sevgilisi haline geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, dün 3-0'lık galibiyetinden sonra yaptığı açıklamalarla Türkiye'de adeta kahraman ilan edildi.

"ARKAMIZDA TÜRKİYE VAR"

Eda'nın, "Bu maç bize ilerleyen günlerde inanılmaz bir artı olacak. Tüm takım arkadaşlarımı ve staff'ı kutluyorum. Çok yoğun bir emek var. Arkamızda Türkiye gibi koca bir ülke var, bizleri seven insanlar var. Bunlar bizi her zaman motive eden şeyler. Takımı mental durumu gayet iyi.

Olimpiyata Çin gibi büyük bir takıma karşı galibiyetle başlıyorsunuz. Ama buradan çıktıktan sonra ayaklarımız yere basacak. Gençlerimize artık elit sporcular olduklarını söyledim. Bu galibiyeti sahadan çıktığımız an tamamen unutacak gençlerimiz" sözleri büyük takdir gördü.

"TÜRKİYE'NİN SEMBOLÜ"

Eda hakkında sosyal medyada, "Türkiye'nin gerçek sembolü", "Örnek sporcu, örnek kaptan" gibi yüceltici ifadeler kullanıldı.