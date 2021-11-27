Kadın üreticiler, Özgecan Aslan Barış Meydanında buluştu

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, el emeği ürünlerini kazanca dönüştürmek için çabalayan kadın üreticileri desteklemeye, ürünlerine değer katmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin koordinesinde 'üretici kadın stantları' Özgecan Aslan Meydanı'nda bir kez daha yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticileri Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya getirdi. Tarsus'tan Anamur'a kadar birçok ilçeden gelen ve firmalara toplu üretim yapmaya başlayan 52 üretici kadın, Büyükşehrin kurduğu 50 stantta yerini aldı. Etkinlikte, el yapımı reçelden peynire, bakliyattan baharata, süs eşyalarından tekstil ürünlerine ve el işi takılara kadar birçok ürün satışa sunuldu. Stantlarda ayrıca sanatın birçok alanında uğraş veren sanatçılar eserlerini sergileme fırsatı buldu. 'Kadın' isimli resim sergisi ve keçeden yapılan portre çalışmaları vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

"Buradaki kadınların birçoğu çok ciddi başarılar elde etti"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde görev alan Burcu Sert, kadınların kooperatifleşerek firmalara toplu üretim yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Bugün hikayesi olan kadınlarla beraberiz. Aslında üretici kadınlarımızın hepsinin hikayesi bizim etkinliklerimizde başladı diyebilirim. Bizlerle tanıştıktan sonra bir eğitim sürecinden geçtiler. Eğitim sürecinden sonra tüketici ile buluştular. Şimdi bugün burada özel 52 kadınımız var. Tüm ilçelerimizden kadınlar geldi. Buradaki kadınların birçoğu çok ciddi başarılar elde etti, birçok firmaya toplu sipariş verenler var. Araçlarını yenileyen üreticilerimiz var. Aynı zamanda toplu çalışmayı öğrenip kooperatifleşme mantığında üretim yaparak diğer bölgelere satış yapan kadınlarımız var. O yüzden bugünün anlamı bizim için biraz daha farklı" dedi.

Keçe ile ünlü sanatçıların portrelerini ve kendi tasarımlarını yapan keçe sanatçısı tekstil mühendisi Seçil Coşkun, kadın ve sanatın bir arada olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Coşkun, "Mesleğimle sanatımı buluşturmayı istemiştim, şimdi bir fırsat yakaladım. Sağ olsun Belediyemizin de kadın üreticilerine ve şehrimizin sanatını öne çıkarmak adına yaptığı etkinlikler bu konuda çok başarılı. Ünlü ressamların orijinal portrelerini ve kendi tasarımlarımı sergi anlamında portre olarak sergiliyorum. Ayrıca sanatsal olarak da ceketlerin ya da mantoların yakalarına boyunluklar, ceketlere motifler tasarlıyorum. Ortaya koyduklarımın sanat ve kadın olarak ön plana çıkması beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Kadınların yok edilişini gösterdim"

Ressam ve moda tasarımcısı Nazan Kundak, ulusal ve uluslararası alanda toplam 250 sergi açtığını ifade ederek, Özgecan Aslan Meydanı'nda sergilediği resimlerde kadının toplum içinde yerini konu aldığını söyledi. Kundak, "Büyükşehir Belediyemizin bu programı hazırlaması gerçekten çok güzel. Özellikle de bir resmimiz var kadınlar adına. O resim çok önemli. Kadınların yok edilişini gösterdim. Güzel dünyamızda kadınımızın hiçbir yere sığdıramadılar, onun resmini yaptım" şeklinde konuştu.

Pestil işiyle uğraşan, Toroslar Çamlıdere'den gelen Selma Yılmaz, hikayesinin kadın üretici stantlarını öğrenmesiyle başladığını belirterek, "Ben tarlamı, bağımı ekiyordum, salça yapıyordum daha sonra meyvelerden pestil yapayım dedim. Atalarımız yapıyordu ama tek çeşit şeftali yapıyordu. Ben ne yaptım; şeftali yaptım, ayva da yapayım, elma da yapayım. Hepsi de çok güzel oldu. Bamya, salça almaya gelen müşterilerime kahvenin yanında ikram ettim ve onlar da çok beğendi. Ürünlerim beğenilince satışa geçtim. Bu yıl başladım, daha çok yeni" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet