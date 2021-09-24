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SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdiNuri PİR - Eser PAZARBAŞI / ADANA (DHA) - Adana'da devam eden Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde kadın sporcular, kıyasıya mücadele verdi.

ADANA (DHA) - Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

Nuri PİR - Eser PAZARBAŞI/ ADANA (DHA) - Adana'da devam eden Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde kadın sporcular, kıyasıya mücadele verdi.

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde dün Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda başladı. 41 ilden 650 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde 206 kadın sporcu kıyasıya mücadele verdi. Sporcuların mücadelesi nefes kesti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Fatih Özkaraaslan, şampiyonanın sonunda pazar günü yapılacak milli takım seçmelerinde başarılı olan sporcuların kasım ayında Dubai'ye giderek dünya şampiyonasına katılacağını kaydetti. Özkaraaslan, 'Seçilen sporcularımız orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler inşallah' dedi.

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi

SPOR Kadın karateciler kıyasıya mücadele verdi
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