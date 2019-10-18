“Kadın girişimcilerin yüzde 91’i kendi işiyle gurur duyuyor”
Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği ve her yıl Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen 'Girişimci Kadın Buluşmaları'nın 2019'daki son durağı Bursa oldu.
18.10.2019 13:52
Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği ve her yıl Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen 'Girişimci Kadın Buluşmaları'nın 2019'daki son durağı Bursa oldu.
Kaynak: Dunya.com