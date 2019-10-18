“Kadın girişimcilerin yüzde 91’i kendi işiyle gurur duyuyor”

18.10.2019 13:52

Garanti BBVA'nın Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile birlikte düzenlediği ve her yıl Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen 'Girişimci Kadın Buluşmaları'nın 2019'daki son durağı Bursa oldu.