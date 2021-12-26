Kadın girişimcilerin ödüllü "sanal laboratuvarı" geleceğin bilim insanlarına ışık tutacak

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark'ta 3 genç kadın girişimci tarafından geliştirilen "sanal laboratuvar", araştırma ortamını, artırılmış gerçeklikle geleceğin bilim insanlarının kullanımına sunuyor.

Üniversite arkadaşı olan Şevval Çimyapan, Rabia Ergin ve Ebru Bozkurt, laboratuvarlara kolay erişim sağlamak için harekete geçti.

Sanal laboratuvar projesi hazırlayan 3 girişimci kadın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) inovasyon programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

KozarScience şirketlerini 2020'nin ekim ayında Bilişim Vadisi'nde kuran 3 arkadaş, daha sonra şirketlerini yüksek lisans eğitimine devam ettikleri GTÜ Teknopark'a taşıdı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve KOSGEB'in desteklediği girişimci kadınlar, Teknopark'ta artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojisiyle hayata geçirdikleri "sanal laboratuvar" ile bilim insanı adaylarına moleküler biyoloji ve genetik alanında deney yapma imkanı sunuyor.

Matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimlere yönelik deneylerin de ekleneceği sanal laboratuvarda ayrıca çocukların da faydalanabileceği eğitim içeriklerinin oluşturulması hedefleniyor.

Projelerini, çevrim içi gerçekleştirilen ve 30 ülkeden yaklaşık 200 kadın girişimcinin başvurduğu Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü İmalat Zirvesi'nde tanıtarak Türkiye'yi temsil eden genç girişimciler, mansiyon ödülüne layık görüldü.

"Girişimcilik serüveninin tohumlarını üniversite sürecinde attık"

GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan 24 yaşındaki Şevval Çimyapan, AA muhabirine, bu girişimcilik serüveninin tohumlarını üniversite sürecinde attıklarını söyledi.

Aynı kulüpte birlikte çalışmaya başladıkları arkadaşlarıyla sanal laboratuvar projesini hazırladıklarını aktaran Çimyapan, TÜBİTAK'ın genç girişimcileri desteklediği proje sayesinde hibe desteği almaya hak kazandıklarını anlattı.

Çimyapan, lisans sürecinde yaşadıkları problemleri baz alarak projeyi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok kalabalık öğrenci grupları olarak, laboratuvarda cihazların ve malzemelerin yurt dışından ithal ediliyor olması ve aynı zamanda ulaşımlarının zor olması noktasında birçok problemle karşılaşıyorduk. Bunları nasıl çözebiliriz noktasında biraz kafa yorduktan sonra dedik ki 'bir sanal laboratuvar' yapalım. Bu sanal laboratuvar aracılığıyla bilim insanı adayları, teknik yeterliliklerini geliştirebilecekler, mobil uygulama aracılığıyla eğitim desteği alacaklar. Kendilerini mesleki anlamda yetiştirebilecekleri bir fırsat yakalasınlar diye bu yolculuğa başladık."

"Kadınlar elinin hamuruyla her işe karışsın"

GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu 24 yaşındaki Rabia Ergin de (24) 3 kadın girişimci olarak kısa sürede yakaladıkları başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kadınlara çağrıda bulunan Ergin, "Kadınlar elinin hamuruyla her işe karışsın. Biz gerçekten bu bilinçle başladık. Biz bir şeyleri değiştirmek misyonuyla burada yer alıyoruz. Bunu yaparken de bir şeyleri dinlemekten, araştırmaktan asla çekinmemeleri gerekiyor." diye konuştu.

Mobil uygulama aracılığıyla tasarladıkları sanal laboratuvarı herkesin indirebileceğini ve geliştirilen deneylere katılabileceğini anlatan Ergin, "Projemizi bütün üniversitelerin, özellikle pandemi sonrasındaki dijitalleşme tarafındaki çalışmalarında mümkün mertebe onların öğrencilerine açabilecekleri eğitim portalı haline getirmek istiyoruz. Biz aslında bilimi herkese sevdirmek istiyoruz. Çocukların da erişebileceği eğitim içerikleri oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödül almalarına değinen Ergin, farklı ülkelerden yaklaşık 200 kadın girişimcinin yer aldığı yarışmada Türkiye'yi temsil ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye'den katılan tek takımdık. Ektiğimiz tohumların karşılığını aldık." dedi.

"Laboratuvar deneyleri artırılmış gerçeklik ortamında kullanıcılara sunuluyor"

GTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi 25 yaşındaki Ebru Bozkurt ise laboratuvar deneylerini, artırılmış gerçeklik ortamında kullanıcıya sunduklarını kaydetti.

Bozkurt, "Hedefimiz, kalabalık laboratuvar ortamlarında cihazlara ulaşımı engelleyen durumları ortadan kaldırmak." dedi.

Ödül almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Bozkurt, Türkiye'ye uluslararası bir yarışmada temsil etmenin gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.