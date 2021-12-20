Kadın girişimciler Alışveriş Şenliği'nde tüketiciyle buluştu

İSTANBUL (İHA) - Yeni yıla sayılı günler kala alışveriş telaşı başladı. Kadın girişimcilerin markalarının yılbaşına özel ürünleri Alışveriş Şenliği'nde tüketiciyle buluştu.

Yılbaşına sayılı günler kala yeni yıla özel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Kadın girişimcilerin butik markalarının ürünlerinin tüketiciyle buluştuğu Alışveriş Şenliği Vadi İstanbul'da 18 Aralık'ta başladı. 31 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak etkinlikte, kadın girişimcilerin ürünleri tüketicinin beğenisine sunuluyor.

"Yeni yılda sevdiklerimize hediye vermek anlamında çok fazla alternatif sunuluyor"

Alışveriş Şenliği organizatörü Rabia Kurşun, alışveriş merkezlerinde mağazası olmayan kadın girişimcileri daha büyük kitlelerle bir araya getirmek için bu tarz etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Alışveriş merkezlerinin ziyaretçileri yeni yıla yaklaştığımız şu dönemde daha çok artıyor. Perakende sektöründe büyük artış gözleniyor. Yeni yıl, bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Etkinlik, 18 Aralık'ta başladı ve 31 Aralık'a kadar devam edecek. Burada butik, online satış yapan ve kadın girişimcilerimizin markalarından oluşan stantlar bulunuyor. Girişimcilerimizin markaları yeni yılda sevdiklerimize hediye vermek anlamında çok fazla alternatif sunuyor. Yeni yılda takı ürünleri çok fazla satılıyor. Alışveriş merkezlerinde bulamadığımız butik takılar da burada bulunuyor. Kış mevsiminde çok fazla bere ve şapka gibi aksesuarlar kullanıyoruz, bu tarz ürünler de bulunuyor. Kozmetik alanında da birçok marka burada stant açmış durumda" diye konuştu.

Hikayesi olan markalar stant açtı

Butik işletmelerin büyük kitlelere ulaşmasını hedefleyen etkinlikte hikayesi olan 12 kadın girişimcinin markası bulunuyor.

Etkinlikte stant açan girişimci Zeynep Zor, salgın döneminde herkesin zor günler yaşadığını söyleyerek, "Birbirimiz mutlu etmek adına küçük hediyeler almamız gerektiği amacıyla bugün burada bulunuyoruz. Doğal içerikli ürünler satıyoruz. Kozmetik alanında faaliyet gösteriyoruz. Saç bakım ve vücut bakım ürünlerinden tutun kolonyaya kadar çok geniş yelpazeden ürünlerimiz bulunuyor. Yılbaşına özel set ürünler de hazırladık" dedi.

Bir diğer girişimci Asuman Tekeş, markasının hediyelik çikolatalar alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, "Badem ezmesi, çikolata kaplı badem ezmesi, lokum gibi ürünlerimiz bulunuyor. Badem ezmesinden yapılmış özel figürlerle de sattığımız ürünlerimiz var. Yılbaşına özel ürünlerimiz de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

El yapımı ürünler satan girişimci Çiğdem Güler, "Kaliteli malzemelerle atölyemde yaptığım ürünleri satıyorum. Yetenekli butik işletmelerin böyle etkinlikler ile desteklenmesi çok güzel. Bu tarz etkinliklerin içerisinde olduğum için mutluyum. Yeni yıl sebebiyle de büyük kitlelere ulaşıyoruz. Yeni yıla özel ürünlerim de bulunuyor" dedi.

Etkinlikte, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yeni bir projenin hazırlık aşamasında olduğu bilgisi verildi. - İSTANBUL