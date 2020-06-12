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Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada koronavirüs tedbirleri kapsamında protokol tribününde uygulnan sosyal mesafe dikkat çekti.

12.06.2020 22:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:34

Süper Lig'de 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında protokol tribünü sosyal mesafe kurallarına uydu.

Mesafeli şekilde tribünlerde oturan yöneticiler maske kullanımına dikkat ederken, müsabakayı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.

BASIN TRİBÜNÜNDE DE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında basın tribünündeki sosyal mesafe kuralı dikkati çekti.

Karşılaşmadan 2 gün önce görevlendirilen kişilere test yapılırken, müsabaka gününde de bu kişiler çapraz oturma sırasına göre yerini aldı.

Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu

Kaynak: İHA

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