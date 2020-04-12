KADIKÖY'DE MAHALLE ARALARINDA EKMEK SATTILAR İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy'de fırıncılar araçlarına doldurdukları ekmekleri sabah saatlerinden itibaren mahalle aralarında vatandaşlara sattı.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy'de fırıncılar araçlarına doldurdukları ekmekleri sabah saatlerinden itibaren mahalle aralarında vatandaşlara sattı. Bazı vatandaşlar ekmek almak için pencerelerinden sepet sarkıtırken, bazıları da aşağı indi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığınca büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Yasağın ikinci gününde Kadıköy'deki bir fırın çalışanları araçlarına ekmek yükleyerek mahalle mahalle dolaştı. Hasanpaşa, Fikirtepe ve Ünalan mahallelerinde dolaşan araç, buralardaki vatandaşlara ekmek satışı yaptı. Ekmek almak isteyen vatandaşların bir kısmı pencerelerinden sepet sarkıtırken, bir kısmı da aşağı indi.

SOKAK SOKAK DOLAŞIYORUZ

Aracıyla dolaşarak ekmek satışı yapan fırıncı Yılmaz Dolar gün boyu sokak sokak dolaştıklarını söyleyerek, 'Halkımızın ve vatandaşımız sağlığı için biz de gerekenleri yapıyoruz. Vatandaşa hizmet ediyoruz. Sokak sokak dolaşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Talepler çok iyi. Güzel de karşılanıyoruz, 'Allah razı olsun' diyorlar. Memnun kalıyorlar. Gün boyu ekmek dağıtımı yapıyoruz. Sabah saat 05.00 gibi başlıyoruz, akşam saat 20.00-21.00'e kadar yapıyoruz. Sokak sokak dolaşıp elimizden geldiği kadar herkese hizmet etmeye çalışıyoruz dedi.

ÇOK İYİ UYGULAMA

Aşağı inip ekmek alan Hasip Güven ise, 'Çok iyi bir uygulama. Stok yapmaktansa herkesin ihtiyacı kadar ekmeğini almasını daha uygun görüyorum. Ben de mesela iki tane ekmeğimi aldım, eve gidiyorumö dedi.

Penceresinden sepet sarkıtarak ekmek alan Mustafa Arıcalı da uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyerek, 'Böyle hizmet dünyada yok. Allah razı olsun. Her şeyi ayağımıza geliyor. Bu uygulamadan çok memnunuz. Dışarı çıkmak yok dedi.

Kaynak: DHA