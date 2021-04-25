Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı

Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti, sahadaki centilmenlik maç sonuna yansımadı ve ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden iki takım arasında gergin anlar yaşandı. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Kasımpaşa kulübesiyle tartışmaya başladı, soyunma odasına doğru hareket edilirken gerilim büyüdü, iki kulübün antrenörleri güçlükle araya girdi.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Maç sonrasında iki takım da soyunma odasına giderken gergin anlar yaşandı.

AYDINUS'A TEPKİ SONRASI

Fanatik'te yer alan habere göre, maçın son anlarına doğru Kasımpaşa kulübesinden bir pozisyonda Fırat Aydınus'a tepki gösterildi. Fenerbahçe kulübesinde Volkan Demirel de Kasımpaşa'nın itirazına tepki gösterdi. İki kulübe arasında kısa süreli diyalog yaşandı.

KARŞILIKLI ATIŞMALAR

Maçın bitiş düdüğü sonrasında bu tartışma tünele doğru giderken devam etti. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Kasımpaşa cephesiyle karşılıklı atışmaları sürdürdü. Burada gerginlik bir hayli yüksekti, olay fiziksel bir boyuta taşınacaktı. Ancak Fenerbahçeli ve Kasımpaşalı antrenörlerin araya girmesiyle olay yatıştı.

"KENDİMİ TUTMAM GEREKİYOR"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, bu olayla ilgili şunları söyledi: Fenerbahçe'nin direktörü olarak, bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmaması gerekiyor. Hele rakip takımdaki bir kişinin benim kulübüme böyle konuşmaması gerekiyor. Bana bir sataşma oldu. Benim de kendimi tutmam gerekiyor. Bu benim istemediğim bir şey.

Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı
Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı
Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı
Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi
Yine Harun Tekin yine hata! Kasımpaşa'dan Hajradinovic ikramı geri çevirmedi
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öldü öldü dirildi ama maçı 3-2 kazanmayı başardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 00:09:46. #1.16#

title