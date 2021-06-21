KADIKÖY'DE AĞAÇ VE TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ: 2 YARALI
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KADIKÖY'DE AĞAÇ VE TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaç ve tabelaya çarparak ters döndü.

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaç ve tabelaya çarparak ters döndü. Otomobildeki iki kişi yaralanırken, sürücünün koronavirüs aşısı olduktan sonra direksiyon başına geçince fenalaşıp, kaza yaptığı öne sürüldü.

Kadıköy, Merdivenköy Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında Doğancan Yüksel yönetimindeki 34 DLD 462 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaç ve tabelaya çarpıp, ters döndü. Kazada sürücü Doğancan Yüksel ve yanında bulunan Ayşegül Yüksel yaralandı. Yaralıların yardımına ise çevrede bulunanlar koştu. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

"AŞIDAN SONRA DENGEYİ KAYBETMİŞ"

Kazanın ardından otomobildeki yaralıların yardımına koşanlar, sürücünün koronavirüs aşısı olduktan sonra bilincini kaybettiği iddiasında bulunduğunu söylediler. Yaralılara müdahale eden Ercan Yılmaz, "Araç önce kaldırıma çıktı. Sonra da buraya uçtu. Süratli değildi. Aşı olduğunu söyledi, aşıdan sonra dengeyi kaybetmiş. Öyle söyledi kendisi. Durumları iyiydi" dedi. Orhan Karabudak ise, "Bir anda dubaların üstüne çıktı. Duvardan sürterek ağaç ile tabelaya çarptı, ters döndü. Yanaşıyorlardı oraya. Bir anda oldu. Çocuk aşı olmuş, o mu yan etki yaptı bilemiyoruz. Bir anda araç hızlandı zaten. Ondan sonra kaza oldu" şeklinde konuştu.

KADIKÖY'DE AĞAÇ VE TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ: 2 YARALI
KADIKÖY'DE AĞAÇ VE TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ: 2 YARALI
KADIKÖY'DE AĞAÇ VE TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ: 2 YARALI
KADIKÖY'DE AĞAÇ VE TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ: 2 YARALI
KADIKÖY'DE AĞAÇ VE TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ: 2 YARALI
KADIKÖY'DE AĞAÇ VE TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KADIKÖY'DE AĞAÇ VE TABELAYA ÇARPAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ: 2 YARALI - Haberler
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