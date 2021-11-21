Kadıköy bitti Seyrantepe başladı! Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde 8 yıldır yenemiyor
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Nef Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1'le geçti. Galatasaray'ın kendi evinde kazanamama serisi 8 yıla çıktı. 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy'de 2 sezondur maç vermeyen Galatasaray, bu kez kendi evinde zaferi unuttu.
Fenerbahçe'nin ligde kazanamama serisi Galatasaray maçıyla bitti. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibini deplasmanda 2-1 yenerek zirve yarışına yeniden tutundu.
SON DAKİKA SANCISI
Aslan, 10 kişi kalan ezeli rakibi karşısında pozisyonları cömertçe harcadı. 90+4'te Crespo faturayı kesti.
SON GALİBİYET 2014'TE
Galatasaray, evinde son Fenerbahçe zaferini en son 2014 yılında almıştı. 7 yıldır Fenerbahçe'yi evinde yenemeyen Galatasaray'ın kötü serisi 8 yıla çıktı.
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
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