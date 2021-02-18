Kadıköy Belediyesi'nde grev sona erdi
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Kadıköy Belediyesi'nde grev sona erdi

18.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:18
Kadıköy Belediyesi'nde grev sona erdi

Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona erdi.

Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona erdi.

Kadıköy Belediyesi konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada;

Kamuoyuna önemli açıklama

Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona ermiştir. İmzalanan sözleşmeyle, Kadıköy Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç; aylık net 5 bin 275 TL olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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