Bunalıma Giren Genç Kız Depoda Kendini Asarak Canına Kıydı
Aydın'da, 20 yaşındaki genç kız, evlerinin zemin katındaki depoda kendini asarak hayatına son verdi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Kader İ. (20) evin zemin katındaki depo olarak kullanılan odada kendini asarak yaşamına son verdi.
BUNALIMA GİREN GENÇ KIZ DEPODA KENDİNİ ASTI
Karacasu'nun kırsal Tekeliler Mahallesi'nde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Programı mezunu Kader İ., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip, kendini evin zemin katındaki depo olarak kullanılan odada astı.
Dün saat 20.30'da ailesi Kader İ.'yi asılı halde buldu. Durum 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kader İ.'yi ambulansla Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kader İ.'nin, yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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5 tane çocugu doyuramamışta mı intihar etmiş..enson çare bile intihar olmamalı..şımarık gençler intihar edecek ne sıkıntı çekmiş..çocuklarınıza ufakken intiharın bir müslümana yakışmayan bir davranış oldugunu imansız gidildigini ögretilmeliCevap Yaz Yayından Kaldır
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KUL HAKKI NEDİR ? DOLAYLIDA KUL HAKKI YENİR. O SURİYELİLERE VE ONLARA BENİM PAYIMDAN KESİP ONLARA VERENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM 30000 TL BORCUM VAR BEN AÇIM BEN ONLAR ANCA SEVİŞMEYİ BİLİR. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Juba nerede iş var.ablam odtü mezunu.yıllarca iş bulamadı.zar zor bi iş buldu.lise mezunu insanlar ablamı asagilamaya kalktı.çok şükür yıllar sonra formasyon aldı.öğretmen oldu.Her yer iş dolu da biz mi göremiyoruz .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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juba denen mal nerde çalışana iş var söylesene dayın torpilin adamın yoksa iş vermiyorlar geri zekalı laf olsun diye yalakalık yapmaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Birseferinde bende girdim Allah muslumani seytanin eline dusurmesin ilk isim sadece abdest alip namaza durmak oldu ve hayat bu herkese tavsiyemdir boyle bir duruma duserseniz Allaha siginin tam 1 sene sonra toplandim caresi budur ve dusunmeden spor yapmak devamli koşun sonra goreceksiniz eskisinden daha bir guclu vede sizi kukremis aslan gibi yapacaktir allah yetmiyor ustune birde baska insanlarin piskolojik ruh hallerini kontrol altina alma durumuna geciyorsunuz sizi deneyimli yapar altindan kalktiniz yukCevap Yaz 4 Yayından Kaldır