Kademeli tarifede aylık 240 kilovatlık tüketim sınırını aşmamak için hayati tüyolar

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yeni yılla birlikte geçilen elektrikte kademeli tarife hakkında bilgiler veren Aytac, aylık 240 kilovatlık tüketim sınırını aşmamak için önemli tüyolar verdi.

"1 OCAK İTİBARIYLA HAYATIMIZA GİRDİ"

Kademeli tarife hakkında bilgiler veren Aytac, "Kademli tarife 1 Ocak 2022 itibarıyla hayatımıza girdi. Ocakta günlük 5 kilovat, şubatta 7 kilovat, mart ayında ise 8 kilovata çıkarıldı. Böylece aylık 240 kilovat sınırına çıktı. Bu limitin altında kalan tüketim için daha düşük faturalandırma, üstünde olan kısım için daha pahalı olan bir fiyat söz konusu. Limit altı kalan tüketimler için KDV dahil fiyat 1,26 lira, limit üstü kalanlar kısım için ise 1,89 liradan fiyatlanıyor. Ticarethaneler içinde kademeli tarifeye geçildi. Bu tarafta da günlük 30, aylık 900 kilovat sınırı bulunuyor. Uygulama meskenlerde olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

"FATURALARDA YILLIK 600 LİRA TASARRUF"

Limit artırmanın faturalara indirim olarak yansıyacağını belirten Aytac, "Şu anki durumda meskenlerin yüzde 85'i ilk kademeden faturalandırma kapsamına geldi. 240 kilovatlık faturayı düşündüğümüzde bir önceki ay 350 liralık bir fatura gelirken, bu ay 302 liralık bir fatura gelecek. Dolayısıyla 48 liralık bir düşüş söz konusu. Bunu da yıllığa vurduğunuzda vatandaş faturadan 600 lira tasarruf sağlayacak" dedi.

"ELEKTRİKLE ISINIYORSAK TERCİH KLİMA OLMALI"

Vatandaşlar aylık tüketim sınırını aşmamak için tüyolar veren Aytac, "En çok elektrik tüketimine neden olan cihazların başında ısıtıcılar geliyor. Eğer elektrikle ısınacaksak en verimli cihaz klimalar. Klimalar, diğer elektrikli ısıtıcılara göre yüzde 50 daha az enerji harcıyor. Doğal gazla ısınan evlerde kombiler, faturaya aylık 50 lira gibi bir etki ediyor. Aydınlatma olarak akkor lambaların yerine ledli lambaların kullanılması yüzde 90 tasarruf sağlıyor. Ledli ampüller sayesinde 50-60 kilovatlık tüketimimiz 5-6 kilovatlara düşebiliyor. Mutfaktaki cihazlarda en yoğun tüketim fırınlarımızda. Günde 5 saat izlediğimiz televizyon ayda 14 kilovat tüketime denk gelirken, fırınımızı haftada 3 saat kullansak dahi aylık 30 kilovatlık tüketime sebep oluyor. Dolayısıyla fırın ve cattle gibi cihazların kullanımı yerine alternatif cihazlar kullanabiliriz. Ütüler de yoğun elektrik tüketen cihazlardan." şeklinde konuştu.