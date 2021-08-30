Kaçkar Dağı'na '30 Ağustos' tırmanışı

Artvin'in Yusufeli İlçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çıkan dağcılar, Türk bayrağını dalgalandırdılar.

Artvin'in Yusufeli İlçesinde, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çıkan dağcılar, Türk bayrağını dalgalandırdılar.

Artvin Yusufeli Belediyesi organizasyonunda düzenlenen, "Vadinin derinliklerinden Kaçkar'ın zirvesine" adlı program kapsamında Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü ve Gençlik Hizmetleri ilçe müdürlüğü sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramında Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. 25 kişilik ekip 29 Ağustos Pazar günü yola çıkarak geceyi Dilber düzünde kamp yaparak geçirdiler. Isınmak için ateş yakıp horon oynayan dağcılar, gündüz tavla oynayarak zirvenin tadını çıkarttılar. Zorlu yürüyüşün ardından Kaçkarlara ulaşan ekip, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar zirvesine Türk bayrağı asarak dalgalandırdılar. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı