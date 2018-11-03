14 Yaşındaki Kızını Kurtarmak İçin Gittiği Evde Tüfekle Vurularak Öldürüldü
Gaziantep'te kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada, önce darp edilen kızın babası pompalı tüfek ile öldürüldü. Öldürülen babanın cep telefonuna olayın hemen öncesinde "Ecelin ben olacağım" yazılı tehdit mesajının gönderildiği ortaya çıktı.
Gaziantep'te Ercan G. (35), kaçırılan 14 yaşındaki kızını almaya gittiği evde, Uğur D. (25) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili kızı kaçırdığı iddia edilen Uğur D. ve 4 yakını gözaltına alındı. Öldürülen babanın cep telefonuna olaydan hemen öncesinde "Ecelin ben olacağım" yazılı tehdit mesajının geldiği ortaya çıktı.
14 YAŞINDAKİ KIZININ KAÇIRILDIĞINI ÖĞRENDİ
Olay, dün gece Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Ercan G., 14 yaşındaki kızı S.G.'nin, Uğur D. tarafından kaçırıldığını öğrendi.
BABA, TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Tüfekle şüphelinin evine giden Ercan G., kızının getirilmesini istedi. Bu sırada Ercan G. ile Uğur D. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Uğur D., Ercan G.'nin elindeki tüfeği çekip alarak ateş etti. Açılan ateşte Ercan G., ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Ercan G., acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ercan G.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. Olayla ilgili Uğur D. ve 4 yakını gözaltına alındı.
"ECELİN BEN OLACAĞIM" SÖZLERİYLE TEHDİT EDİLMİŞ
Ercan G.'nin ağabeyi Reşit G., kardeşinin tehdit edildiğini belirterek, Kardeşim bana gizli numarayla arandığını ve 'Ecelin ben olacağım' diye tehdit edildiğini söyledi. Sonra bana yanıma geleceğini söyledi ama gelmedi. Kızını almaya gitmiş ve bu olay yaşanmış. Ben de oraya gittiğimde kardeşimi yerde buldum ama almama izin vermediler. Bana da saldırdılar, canımı zor kurtardım dedi.
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eğer bir yerde cahillik varsa her türlü durum yaşanır eğitimli adamı kandırmassın yanlış yaptıramassın ama cahili istediğin gibi kullanırsın durum bu yazık olmuş evladının uğruna yanmış allah mekanını cennet etsin sevenlerine sabır versinCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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14 yaşındaki kızı kaçıran sübyancı katiller. ulan senın ananın bacını karını bunu yapsalar ne yaparsınız namuslu namussuzlar. Şimdi mazlum ayaklarına yatın siz bu yaptıklarınız adalet değil mahkumlar verir. işte adaletin geldiği durum. siyasilerbu durumdan sorumlusunuz. İslam dininde supyancılık var mı lanCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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oyun o itileri hepisini asinCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Lütfen hakimcim bunlarıda serbest bırak olur böyle vakalar burası türkiyeCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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BU MEMLEKETİN GÜVENLİK BİRİMLERİ NE GÜNE DURUYOR . ? NEDEN ONLARA HABER VERİLMEZ . HERKES KENDİ KANUNLARINI UYGULAMAYA KALKARSA BU MEMLEKETİN HALİ NE OLUR . CEHALETDEN BAŞGA HİÇ BİŞEY DEĞİL .Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır