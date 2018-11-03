14 Yaşındaki Kızını Kurtarmak İçin Gittiği Evde Tüfekle Vurularak Öldürüldü

Gaziantep'te Ercan G. (35), kaçırılan 14 yaşındaki kızını almaya gittiği evde, Uğur D. (25) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili kızı kaçırdığı iddia edilen Uğur D. ve 4 yakını gözaltına alındı. Öldürülen babanın cep telefonuna olaydan hemen öncesinde "Ecelin ben olacağım" yazılı tehdit mesajının geldiği ortaya çıktı.

14 YAŞINDAKİ KIZININ KAÇIRILDIĞINI ÖĞRENDİ

Olay, dün gece Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Ercan G., 14 yaşındaki kızı S.G.'nin, Uğur D. tarafından kaçırıldığını öğrendi.

BABA, TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Tüfekle şüphelinin evine giden Ercan G., kızının getirilmesini istedi. Bu sırada Ercan G. ile Uğur D. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Uğur D., Ercan G.'nin elindeki tüfeği çekip alarak ateş etti. Açılan ateşte Ercan G., ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Ercan G., acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ercan G.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. Olayla ilgili Uğur D. ve 4 yakını gözaltına alındı.

"ECELİN BEN OLACAĞIM" SÖZLERİYLE TEHDİT EDİLMİŞ

Ercan G.'nin ağabeyi Reşit G., kardeşinin tehdit edildiğini belirterek, Kardeşim bana gizli numarayla arandığını ve 'Ecelin ben olacağım' diye tehdit edildiğini söyledi. Sonra bana yanıma geleceğini söyledi ama gelmedi. Kızını almaya gitmiş ve bu olay yaşanmış. Ben de oraya gittiğimde kardeşimi yerde buldum ama almama izin vermediler. Bana da saldırdılar, canımı zor kurtardım dedi.