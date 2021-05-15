Kaçan şampiyonluğun ardından Arda, TFF'yi hedef aldı: Kimi Fatih Terim düşmanı kimi Galatasaray

Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'i 2. sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Arda Turan, TFF'yi hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu. Arda yayıncı kuruluşa verdiği demeçte TFF'ye yönelik, "Federasyon hakkında konuşmak istemiyorum. Kimi Fatih Terim düşmanı, kimi Galatasaray düşmanı. Birçoğu Arda Turan'ın yüzüne yapamadığını arkadan yapmaya çalışıyor. Galatasaray bunlarla yıkılmaz" dedi.

Galatasaray tarihi sezonu Beşiktaş'la aynı puanda tamamlarken yalnızca 2 gollük bir averaj farkıyla şampiyonluğu kaçırdı. Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılarda Arda Turan karşılaşmasının ardından sert açıklamalarda bulundu. Sert açıklamalarda bulunan kaptan, TFF içinde bazı insanları Fatih Terim ve Galatasaray düşmanı olmakla suçladı.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"SEZON İÇİNDE ABUK SABUK CEZALAR ALIYORUZ"

"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Herkes elinden gelen katkıyı sağladı. İyi bir ruh gösterdiğimizi düşünüyorum. Son üç maçta şampiyonluk alacak kadar oynadık. Denizli'de de burada da daha farklı kazanabilirdik. Tabii bu anlarda konuşmak çok zor. Galatasaray'ı seviyoruz. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek için elimizden geleni yapacağız. Futbolu nasıl geliştirebiliriz, elimizden geleni yapacağız. Biz futbolu nasıl geliştiririz diye bakıyoruz. Ama sezon içinde abuk subuk cezalar alıyoruz, savunmalar yapıyoruz.

"YÜZÜNE YAPAMADIĞINI ARKADAN YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Federasyon hakkında konuşmak istemiyorum. Kimi Fatih Terim düşmanı, kimi Galatasaray düşmanı. Birçoğu Arda Turan'ın yüzüne yapamadığını arkadan yapmaya çalışıyor. Galatasaray bunlarla yıkılmaz. Bu bizi daha çok birleştirir. Galatasaray taraftarı hep en iyisini ister. Biz de son dakikaya kadar bırakmadık. Bazen şanssızlık ama sezon içinde çok doğrandık, bunu hissettik. Bunların üstesinden Galatasaray gelir. Galatasaray onların düşündüğünden daha büyük.