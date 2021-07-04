Kaçan balık değil, adeta balina! Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış
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Kaçan balık değil, adeta balina! Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış

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2015-16'da Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde Vitor Pereira'nın, oyuncular gibi Aziz Yıldırım'la da birçok sorun yaşadığı ortaya çıktı. Merih Demiral'ı çok beğenen ve A Takım'da şans vermek isteyen Pereira'ya, "Milyon eurolar verip Alves'i aldık, Kjaer'i aldık. Macera aramasın" diye baskı yapıldığı aktarıldı.

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından bir ay süren arayışlar sonucunda Fenerbahçe'nin başına getirilen Vitor Pereira, camianın bir bölümü tarafından tereddütle karşılanmış olsa da, kulüpteki ilk döneminde oynattığı futbolu hatırlatan bir kesim 'doğru tercih' yorumunu yapıyor.

Kaçan balık değil adeta balina! Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış

MERİH'İ KEŞFETTİ

Hürriyet'te çıkan haberde; Pereira'nın Merih'i A Takım'a aldığı, ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü, ancak izin verilmediği aktarıldı. Pereira'ya, "Milyon eurolar verip Alves'i aldık, Kjaer'i aldık.

Kaçan balık değil adeta balina! Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış

Macera aramasın" diye baskı yapıldığı aktarıldı" diye baskı yapıldığı ifade edildi. Merih de daha sonra bilindiği gibi Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Kaçan balık değil, adeta balina! Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış
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Kaçan balık değil, adeta balina! Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış - Haberler Spor
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