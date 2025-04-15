Kabine Toplantısı'nda neler konuşuldu? Kabine Toplantısı öğretmen atamaları kararı alındı mı?

Peki, Kabine Toplantısı'nda neler konuşuldu? Toplantıda ele alınan başlıklar arasında Gazze ve Suriye'deki gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar ve enflasyonla mücadele gibi kritik meseleler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı'nda neler konuşuldu? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI'NDA NELER KONUŞULDU?

15 Nisan 2025 Salı günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikasıyla ilgili önemli konular ele alındı. Toplantı saat 15.24'te başladı ve gündemde öne çıkan başlıklar şunlardı:

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 30 bin öğretmen ataması talebi değerlendirildi. Bakanlıklar arasında bu konuda uzlaşma sağlandığı belirtilirken, atama takvimi ve detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİ

İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısının ardından, PKK'nın ateşkes ilan etmesi ancak henüz silah bırakma yönünde net bir adım atmaması üzerine güvenlik dengeleri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmelerin yansımaları da toplantıda ele alındı.

DIŞ POLİTİKA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki son durum toplantının önemli gündem maddelerindendi. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşı ve Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi konuları da değerlendirildi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları toplantıda ele alındı. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine etkileri ve alınabilecek önlemler değerlendirildi.

BELEDİYEYE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmalar toplantıda gündeme geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması ve terörle bağlantılı suçlamalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmesiyle ilgili sürecin hukuki ve güvenlik boyutları değerlendirildi.