Kabakcı ve Koyuncu'dan Spor A.Ş.'ye ziyaret

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Kayseri Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş'ı makamında ziyaret etti.