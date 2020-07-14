Kaan Ayhan'ı gündemine alan Fenerbahçe, milli oyuncuya mesaj gönderdi: Seni çok istiyoruz, kimseye imza atma Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Fenerbahçe'den bir yetkilinin Kaan'ı arayarak, "Seni çok istiyoruz. Kimseye imza atma, bizi bekle" dediği öğrenildi.

Bu sezon savunmanın ortasında 8 farklı futbolcu deneyen Fenerbahçe, stoper mevkiisi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim savunmadaki krizi çözmek için kolları sıvadı ve gözünü Kaan Ayhan'a dikti. Fenerbahçeli bir yetkilinin 25 yaşındaki oyuncuya "Kimseye imza atma, seni çok istiyoruz ve bizi bekle" dediği iddia edildi.

"TEKLİFİMİZ İYİ OLACAK"

Kaan'ı arayan yetkili kişi, sunulacak olan teklifin iyi olacağını da vurguladı ve milli oyuncuya karşı "Önümüzdeki sezon seni takımda görmek en büyük arzumuz. Başka teklifler olduğunu biliyoruz ancak bizi beklemeni istiyoruz. Sana iyi bir teklif sunacağız" sözlerini kullandı.

KRİTİK MADDE AKTİF HALE GELDİ

Milli stoperin oynadığı Düsseldorf Bundesliga'dan küme düşmüştü. Bu sayede 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki "Ligden düşülmesi halinde 2.5 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi aktif hale geldi.

BAŞKA TALİPLER DE VAR

Kaan Ayhan için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddiaları var. Öte yandan Bundesliga'dan Leverkusen ve Wolfsburg de Milli savunmacının peşinde. Ancak Fenerbahçe, çok iyi bir teklif sunarak başarılı futbolcuya çubuklu formayı giydirmeye kararlı

(Fanatik)