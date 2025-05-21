Kaan Ayhan evli mi, eşi Betül Ayhan kimdir? Kaan Ayhan çocuğu var mı?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Kaan Ayhan de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Kaan Ayhan evli mi, eşi kim? Kaan Ayhan çocuğu var mı?

KAAN AYHAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Kaan Ayhan 26 Kasım 2018 tarihinde hayatını Aylin Betül Ayhan ile birleştirmiştir.

Aylin Betül Ayhan, Kaan Ayhan'dan yaklaşık bir yaş büyüktür. Eşinin bir röportajında söylediğine göre, sınıfta kalmasının ardından Kaan Ayhan ile aynı sınıfta tanışmış ve bu tanışma ileride mutlu bir evliliğin temelini atmıştır.

Kaan Ayhan ve Aylin Betül Ayhan çiftinin iki çocuğu bulunmaktadır:

Karan Ayhan: Çiftin ilk çocukları Karan, 2022 yılında dünyaya gelmiştir.

Kayla Ayhan: İkinci çocukları Kayla ise 2024 yılında doğmuştur.