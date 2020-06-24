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Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı

Avrupa'da liglerin sona ermesine kısa süre kala Juventus ve FC Barcelona iki yıldız oyuncunun takasında büyük ölçüde anlaştı. Brezilyalı Arthur ile Bosnalı Miralem Pjanic'in takas olacağı iddia edildi.

24.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:01

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona ve Juventus'un dev bir takas yapacağı iddia edildi. Sky'ın haberine göre iki dev kulüp, yıldız orta saha oyuncuları Arthur ve Miralem Pjanic'in takası konusunda anlaşmaya vardı.

ARTHUR İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Katalan ekibinin Juventus'la anlaşmasına rağmen takımdan ayrılmak istemeyen Arthur'un ikna edilmeye çalışıldığı ve oyuncuya Barcelona'da aldığı maaştan daha yüksek bir teklif sunulduğu belirtildi. İtalyan devinin Brezilyalı orta saha oyuncusuna yıllık 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

10 MİLYON EURO TALEP EDİLECEK

Arthur'un piyasa değerinin 80 milyon euro, Pjanic'in ise 70 milyon euro olarak belirlenmesi dolayısıyla Barcelona'nın Juventus'tan 10 milyon euro'luk bir rakam talep edeceği de belirtildi.

PERFORMANSLAR NEREDEYSE AYNI

İki oyuncunun be sezon takımlarında gösterdikleri performansların birbirine çok yakın olması dikkat çekiyor. 2016 yılında Juventus'a transfer olan Miralem Pjanic, 19/20 sezonunda Juventus formasıyla çıktığı 35 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Arthur ise bu sezon 26 maçta 4 gol ve 4 asistle oynadı.

Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
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