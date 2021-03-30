Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu
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Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Roma için düşünülen Uğurcan Çakır'ı Juventus'un efsanesi Buffon'a soran menajer Silvano Martina, olumlu rapor aldı. Uğurcan Çakır'a hayran kaldığını söyleyen Buffon'dan aldığı görüşle genç kalecinin menajeri Arturo Canales ile temas kuruldu. Roma ile Trabzonspor arasında da pazarlıkların başlayacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakırın gelecek sezon için takımda kalma ihtimali her geçen gün düşüyor. Yönetim kurulunun da sezon başında transferi son anda gerçekleşmeyen Çakır'ın gidişine bu kez onay vereceği ancak rakamsal beklentilerin de oldukça yüksek olduğu öğrenildi. Liverpool, Sevilla, Leipzig ve Inter gibi kulüplerin talip olduğu Uğurcan Çakır için iki yeni kulüp daha gündeme geldi. Alman ekibi Borussia Dortmund ve İtalyan ekibi Roma.

UĞURCAN'IN MENAJERİYLE TEMAS BAŞLADI

Uğurcan Çakır'ın performansı dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 43 yaşında olmasına rağmen aktif olarak Juventus forması giyen Gianluigi Buffon'un da dikkatini çekti. Tecrübeli file bekçisinin menajeri Silvano Martina, Uğurcan için Buffon'a görüşünü sordu ve efsane kaleci, ona hayran kaldığını söyledi. SporX'teki haberde; Uğurcan'ın yabancı menajeri Arturo Canales ile iletişime geçen Martina'nın, Trabzonspor'la da temasa geçeceği bildirildi. Bu konuda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

KURTARIŞ YÜZDESİ EN YÜKSEK İSİM

Opta verilerine göre bu sezon en az 15 Süper Lig maçında görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, % 76 ile Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır oldu. Transfermarkt verilerine göre Süper Ligin en değerli oyuncuları sıralamasında ilk sıra da Uğurcan Çakır'ın. Çakır, 16 milyon değeri ile ilk basamakta bulunuyor.

Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu
Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: Uğurcan Eğer Buffon'dan referans alıyorsa bu çocuğun sırtı bir daha yere gelmez.
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