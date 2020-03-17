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Juventus, Torino, İtalya, Spor, Güncel

Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı

Serie A Takımlarından Juventus'ta dünyaca ünlü Fransız yıldız Blaise Matuidi'nin koronavirüs testi de pozitif çıktı. Torino ekibinde daha önce Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edilmiş ve İtalyan savunmacı, İtalya futbolunda koronavirüs salgınına yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçmişti.

17.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:55
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs, futbol dünyasını sarsmaya devam ediyor! Juventus'un başarılı futbolcusu Blaise Matuidi, koronavirüs salgınına yakalandı! Torino ekibinde daha önce Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve İtalyan savunmacı, İtalya futbolunda koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçmişti. Siyah-beyazlı kulüp bu gelişme üzerine 121 kulüp çalışanının izole edildiğini duyurmuş ve herkese test yapmıştı.

Blaise Matuidi

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, "Mesafeli ama birlikte (DistantiMaUniti)" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ülkece acil sağlık durumu içerisinden geçtiklerini belirterek, bu durumda önerilen tavsiye kurallarına uymaları gerektiğini belirtmişti.

Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli

300 BİN EURO BAĞIŞLADILAR

Agnelli, kendisini gönüllü olarak karantinaya aldığını kaydederek, "Kendi bölgemizde Piyemonte ve Torino'daki sağlık ekiplerimizi desteklemek için takım oyuncularımız ve camiamızla bağış toplama kampanyası başlattık. Sizden buna katkıda bulunmanızı istiyorum. Mesafeliyiz ama birlikteyiz. Hep birlikte işin içinden çıkacağız." ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da ilk bağış olarak kulüp ve takım oyuncuları tarafından 300 bin avro bağışlandığı ifade edilmişti.

Cristiano Ronaldo

RONALDO İTALYA'YA DÖNMEYİ REDDETMİŞTİ

İtalya'da bunlar yaşanırken, Juventus'un en önemli ismi Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'den İtalya'ya dönmeyi reddetmiş ve ailesiyle birlikte kendisini karantina altına almıştı.

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Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı

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Juventus'lu yıldız futbolcu Matuidi koronavirüse yakalandı

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