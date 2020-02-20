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Juventus Taraftarı Önünde Antremana Çıktı

Serie A'da 22. hafta maçında Stadio Paolo Mazza'da SPAL ile deplasmanda karşılaşacak Juventus maçın hazırlıklarını yaptığı antremanla sürdürdü. Özel olarak taraftarlarının önünde antreman yapan Juventus'u yaklaşık 500'ü aşkın taraftarı yalnız bırakmadı.

20.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:20

Serie A'da 22. hafta maçında Stadio Paolo Mazza'da SPAL ile deplasmanda karşılaşacak maçın hazırlıklarını yaptığı antremanla sürdürdü. Özel olarak taraftarlarının önünde antreman yapan Juventus'u yaklaşık 500'ü aşkın taraftarı yalnız bırakmadı.

Kaynak: Dugout

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