Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak
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Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak

23.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:47

İtalya Serie A takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Juventus'ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Merih'in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.

Merih, bu hafta Juventus'un, Cagliari'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo'nun attığı ikinci golün asistini yapmıştı.

SPORTİF DİREKTÖR TAKIMDA KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Merih Demiral'ın ağır bir sakatlık dönemini geride bıraktığını ve takıma büyük bir enerji vererek geri döndüğünü ifade eden Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, "Merih Demiral için sezon başında da büyük teklifler aldık ancak bu süreçteki tavrımız net. Merih bizim gelecek planlarımız arasında yer alıyor ve Juventus'a verdiği enerji tam da bizim aradığımız gibi. Ağır bir sakatlık döneminden geçti ancak fiziksel olarak çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyi olacak. Planlarımızı Merih üzerine yaptık ve transfer süreci ne şimdi ne de gelecekte bizim için bir opsiyon değil" demişti.

Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak
Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MİSAFİR: Nazarı degdiren bizim görgüsüz basınımız adam alt tarafı bir futbolcu ama bizim basına göre ülkemizin kaderini değiştiren adam
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