Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor

Juventus'tan ayrılması gündeme gelen Cristiano Ronaldo'nun Paris Saint Germain'li golcü Neymar'ın transferi için takasta kullanılacağı iddia edildi.

Juventus'tan ayrılacağı konuşulan Portekizli dünyaca yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili dev bir takas gündeme geldi.

İtalyan kulübünün maaş yükü nedeniyle yollarını ayırmayı düşündüğü Ronaldo'yu Paris Saint Germain'li yıldız Neymar'ın transferi için takasta kullanmayı düşündüğü iddia edildi.

Ronaldo'nun maaş yükü, bir süredir Juventus'u rahatsız eden konular arasında aktarılıyor. Portekizli yıldızın sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. Şu an aldığı maaş nedeniyle Juventus'un büyük bir yük üstlendiği belirtilen haberde bu yükü azaltmanın tek yolu olarak da Ronaldo ile 2021 yazında yolların ayrılması olarak gösteriliyor.

NEYMAR'A KARŞILIK RONALDO

Cristiano Ronaldo'nun mevcut maaşını üstlenebilecek çok az sayıda takım varken yıllardır isminin anıldığı ekip PSG'nin öne çıktığı belirtmekte. PSG'de ise Brezilyalı yıldız Neymar'ın sözleşmesi, tıpkı Ronaldo'nunki gibi 2022'de sona erecek. Henüz bir sözleşme uzatma gerçekleşmemişken Juventus'un yaz aylarında Neymar'ı kadrosuna katacak bir teklifte Cristiano Ronaldo'yu da takas unsuru olarak kullanmak istediği aktarılmakta.