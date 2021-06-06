Juventus, Merih Demiral'ın fiyatını belirledi: 40 milyon euro

Savunmaya takviye planlayan Juventus, Merih Demiral'ı satmayı düşünüyor. İtalyan devi, Milli stoper için 40 milyon euro fiyat biçti. Makul takas teklifleri de değerlendirmeye alınacak. Juve, makul takas tekliflerine de açık. Merih için Everton ve Leicester'ın adı geçiyor. EURO 2020 sonrası Merih'in Juve'de devam etmesi beklenmiyor.

Gazzetta'nın haberine göre Allegri, Juventus ile anlaşmaya varmadan önce yönetimle çeşitli planlar için sık sık görüştü. Juventus yönetimi Allegri için transfere önemli bir pay ayırmayı düşünürken savunma için Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'in adı gündemde.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Savunmaya takviye planlayan Juventus, Merih Demiral için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Juventus'ta istediği forma şansını bulamayan milli futbolcunun daha fazla forma giymek istediği ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakabileceği öne sürüldü. Juventus, transfer pazarında birçok kulübün ilgi duyduğu Merih Demiral'ın satışından 40 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. İtalyan devi genç stoper için takas takas opsiyonlarını da değerlendirmeye almayı planlıyor.

18 MİLYON EUROYA ALINDI

Juventus'taki ikinci sezonunu geçiren Merih Demiral, 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan transfer edilmişti. 23 yaşındaki oyuncu A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunun önemli parçalarından biri.