Juventus 3-1 Udinese Maç Özeti
Juventus, 2010'lu yıllarda sahası Allianz Stadyumu'nda çıktığı son maçında ağırladığı Udinese'yi 3-1 mağlup etti. Juventus'un Cristiano Ronaldo (2) ve Leonardo Bonucci'nin golleriyle zafere ulaştığı maçın özet görüntüleri karşınızda..
23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16
Juventus, 2010'lu yıllarda sahası Allianz Stadyumu'nda çıktığı son maçında ağırladığı Udinese'yi 3-1 mağlup etti. Juventus'un Cristiano Ronaldo (2) ve Leonardo Bonucci'nin golleriyle zafere ulaştığı maçın özet görüntüleri karşınızda..
Kaynak: Dugout
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