Jurgen Klopp, Taraftarlarına Seslendi Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, karantina döneminde taraftarlarına seslendi. Klopp, sağlık çalışanlarına destek verirken futbolun yeniden oynanabilmesi için herkesin duyarlı olup evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, karantina döneminde taraftarlarına seslendi. Klopp, sağlık çalışanlarına destek verirken futbolun yeniden oynanabilmesi için herkesin duyarlı olup evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtti. Kaynak: Dugout