Judoda olimpiyat oyunları öncesi son organizasyon Macaristan'da düzenlenecek
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Judoda olimpiyat oyunları öncesi son organizasyon Macaristan'da düzenlenecek

Judoda olimpiyat oyunları öncesi son organizasyon Macaristan'da düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan Dünya Şampiyonası, 6-13 Haziran'da Macaristan'da yapılacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan Dünya Şampiyonası, 6-13 Haziran'da Macaristan'da yapılacak.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de 132 ülkeden 291 kadın ile 405 erkek sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye, 2 kadın ve 7 erkek sporcuyla tatamiye çıkacak.

Macaristan'a bugün giden milli takım kafilesinde yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar: 48 kilo Gül Kader Şentürk, 52 kilo İrem Korkmaz

Erkekler: 50 kilo Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız, 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kilo Muhammed Mustafa Koç, 100 kilo Mert Şişmanlar, +100 kilo Cemal Erdoğan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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