Judoda kupa heyecanı Kemer'de başladı

29.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:17

NAZIM ve Natık Canca anısına geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası, 17 ülkeden 517 sporcunun katılımı ile Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından, Türk judosunun kurucularından Nazım ve Natık Canca anısına geleneksel olarak düzenlenen Nazım ve Natık Canca Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 17 ülkeden 517 sporcu mücadele ediyor. Avrupa Judo Birliği (EJU) yıllık faaliyet takviminde de yer alan ve bugün Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde başlayan mücadeleler yarın sona erecek. Turnuvaya Türkiye'den 81 kadın ve 101 erkek sporcu katılıyor.

Organizasyon ile ilgili konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Öncelikle iki gün önce alçakça ve hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizim için önemli olan vatan, birlik ve bayrak aşkı. Burada biz çocuklarımızla ülkemizi temsilen bulunduğumuz Nazım ve Natık Canca Uluslararası Ümitler Avrupa Kupası'nda bayrağımızı göndere çekerek, bunu şehitlerimize armağan etmek istiyoruz" dedi.Sporcu sayısına göre bu kategorideki en büyük turnuvalardan birini yaptıklarını aktaran Başkan Sezer Huysuz, "Bizim için burada sporcularımızın bir sonraki müsabakalara hazırlanmaları ve bu yıl yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve ülkemizde organize edeceğimiz Ümitler Dünya Şampiyonası'na hazırlık olarak görüyoruz. Burada üç gün de ortak çalışma kampı var, bütün gelen ülkelerle beraber" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondan genel detaySeyircilerden detayMilletimizin başı sağ olsun pankartı detayTürkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz röportajıMücadelelerden detaylar

Kaynak: DHA