Judoda Kayra Sayit, Avrupa şampiyonu oldu
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Judoda Kayra Sayit, Avrupa şampiyonu oldu

Judoda Kayra Sayit, Avrupa şampiyonu oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Büyükler Judo Avrupa Şampiyonası'nın son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit altın madalyayla, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank beşincilikle organizasyonun kapanışını yaptı.

Büyükler Judo Avrupa Şampiyonası'nın son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit altın madalyayla, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank beşincilikle organizasyonun kapanışını yaptı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran müsabakaların son gününde kadınlar +78 kioda Kayra Sayit altın madalya ile Avrupa şampiyonu olurken, erkekler 90 kiloda Mihael Zgank beşincilikle kapanışı yapan judocularımız oldu. Türkiye, şampiyonayı iki altın madalya ile noktaladı.

Son gün tatamiye çıkan judocularımızdan kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, ilk turda maç yapmadı. Sayit, ikinci turda Rus Anzhela Gazparian'ı, çeyrek finalde Fransız Anne Fatoumata M'Bairo'yu, yarı finalde Belaruslu Maryna Slutskaya'yı ipponla yenerek finalist oldu. Kayra Sayit, altın madalya maçında Fransız Lea Fontaine'yi ipponla yenerek şampiyon oldu.Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, ilk turu bay geçti. Zgank, ikinci turda Polonyalı Sebastian Oldak'ı altın skorda, üçüncü maçta Slovak Peter Zilka'yı, çeyrek finalde Hollandalı Jesper Smink'i ipponla (3 shido) yendi. Judocumuz yarı finalde Gürcü Lasha Bekauri'ye yenildi. Mihael Zgank, bronz madalya maçında Macar Krisztian Toth'a altın skorda yenildi ve beşinciliği elde etti.Günün diğer sıkletlerinde; erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan ikinci, 100 kiloda Mert Şişmanlar ilk tur maçında yenildi.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KAYRA SAYİT'E TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kayra Sayit'i tebrik etti.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kilo finalinde altın madalya kazanan milli sporcu Kayra Sayit için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Kayra Sayit'i kutluyorum. Milli sporcumuz, uluslararası arenada gösterdiği başarılı performansıyla ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzun ülkemiz adına daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. "

Judoda Kayra Sayit, Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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