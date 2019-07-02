Judoda Gülkader ve İrem Montreal Grand Prix'te tatamiye çıkacak

Milli judocular Gülkader Şentürk ve İrem Korkmaz 5-7 Temmuz tarihlerinde Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak olan ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran müsabakalarda tatamide kota için mücadele edecek.

Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak Grand Prix müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek iki kadın judoka bu akşam hava yoluyla Kanada'ya gidecekler. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran organizasyonlar arasında yer alan maçlarda; 48 kiloda Gülkader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz, kota puanı için mücadele edecek.

60 ülkeden 135'i kadın, 184'ü erkek judokanın mücadele edeceği Montreal Grand Prix müsabakalarında iki milli sporcu en iyi dereceleri elde etmek için ter dökecek.





Kaynak: DHA