Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Bayram Kandemir gümüş madalya kazandı
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Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Bayram Kandemir gümüş madalya kazandı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarında Bayram Kandemir gümüş madalya kazandı

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde Bayram Kandemir, gümüş madalya elde etti.

Judoda Antalya Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde Bayram Kandemir, gümüş madalya elde etti.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen, Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran Grand Slam, 92 ülkeden 169'u kadın 436 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Turnuvanın ikinci gününde erkekler 73 kiloda tatamiye çıkan Kandemir, 2. turda Gambiyalı rakibi Faye Njie'yi, 3. turda Kanadalı sporcu Antoine Bouchard'ı yendi.

Çeyrek finalde İsveçli Tommy Macias'i, yarı finalde ise Polonyalı Adam Stodolski'yi mağlup eden milli sporcu, finalde son olimpiyat şampiyonu İtalyan Fabio Basile ile karşılaştı.

Final maçında rakibine kaybeden Kandemir, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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